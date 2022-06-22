شاهد .. تشوه وجه غادة عبد الرازق يصدم كل الوسط الفني.. لن تصدق كيف حدث ذالك وكيف أصبحت !! (صورة)

انت الان تتابع خبر تشوه وجه غادة عبد الرازق يصدم كل الوسط الفني.. لن تصدق كيف حدث ذالك وكيف أصبحت !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/22 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

صدمت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق الجمهور بتشوه ملامحها بعد الخضوع لعملية تجميل فاشلة في الوجه.

وانتقد الجمهور تغير شكلها واعتبر عدد منهم أن خضوعها لعملية تعريض الفك باستخدام تقنية تكساس تسبب في جعلها أكبر سناً، وجاءت التعليقات: "كبرها"، "عجوزا الحواجب علط والتكساس"، " بان العمر فيها"، " هي جميله .. التكساس كبرها بزياده وبينها عجوز.

وكانت الفنانة غادة عبد الرازق نشرت مجموعة جديدة من الصور من آخر جلسة تصوير لها، حيث ظهرت بإطلالة بسيطة، إلا أن الجمهور لاحظ أن إحدى الصور ظهرت فيها غادة وهي تقوم بحركة تشبه حركة الفنانة الشابة مايان السيد في التقاط الصور.

وخضعت غادة عبد الرازق لعدد من عمليات التجميل، كان أولها لعملية تجميل في أنفها من أجل الحصول على أنف أصغر وأكثر ملائمة لوجهها وملامحها.