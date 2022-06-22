شاهد .. إعتزال نجم مسلسل أرطغرل وبربروس بعد تعرضه لإصابة يُبكي قلوب كل محبيه ! (تفاصيل ما حدث)

انت الان تتابع خبر إعتزال نجم مسلسل أرطغرل وبربروس بعد تعرضه لإصابة يُبكي قلوب كل محبيه ! (تفاصيل ما حدث) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/22 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

أثارت خبر إعتزال الممثل التركي الشهير ​أنجين ألتان دوزياتان بعد تعرضه لإصابه بالغة خلال التمثيل في ساقه بسبب سقوطه عن حصان أثناء تصوير مسلسل البربروس .

وتعرض ​أنجين ألتان دوزياتان​ لإصابة عندما اصطدم حصان من الخلف بـ أنجين الذي كان ايضا فوق حصان آخر .

وعاد من موقع التصوير المسلسل في النيبال إلى مدينة بودروم التركية لتلقي العلاج .

أثارت إصابة أنجين قلق محبي النجم التركي، صاحب الشعبية الأكبر في تركيا والعالم العربي خصوصاً بعد دوره في مسلسل “قيامة أرطغرل”، وكثرت التساؤلات عن حقيقة اعتزاله، مما جعله يردّ على تلك الأخبار بالنفي. وقال إنّه يعاني من تمزّق بالأربطة الجانبية، مؤكّداً أنّه يتماثل حالياً للشفاء. وعلّق على خبر اعتزاله قائلاً: “لم أقل أنني سأعتزل التمثيل، قلت سأرتاح قليلاً و سأعود”.