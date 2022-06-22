شاهد .. أنتشار صورة نادرة للوليد مقداد مع زوجته نور وهما في سن الطفولة.. والصدمة الكبرى فيما كانوا يفعلانه !! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر أنتشار صورة نادرة للوليد مقداد مع زوجته نور وهما في سن الطفولة.. والصدمة الكبرى فيما كانوا يفعلانه !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/22 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

أعاد مؤخراً الوليد مقداد نجل خالد مقداد، وأحد نجوم قناة طيور الجنة، نشر صورة له تجمعه بزوجته نور وهما في مرحلة الطفولة ويلعبان سوياً.

وجاءت الصورة التي نشرها الوليد مقداد عبر حسابه بموقع وتطبيق إنستقرام والتي تجمعه بزوجته وهما أطفال وأخرى بعد الزواج وعلقت عليها زوجته بجملتي صديق الطفولة وحبي الوحيد، بينما علق الوليد عليهما بعبارة "بين الماضي والحاضر".

الجمهور يعلق على صورة الوليد مقداد وزوجته

وانهالت التعليقات على صورة الوليد مقداد وزوجته مؤكدين أن حب قديم وكبير يجمعهما منذ الطفولة وكان واضحاً الانسجام والتفاهم بينهما.

الوليد مقداد وعروسه نور:

تزوج الوليد مقداد من نور غسان مقداد، وهي حفيدة خال خالد مقداد، والد الوليد، وليست ابنة عم وليد كما يتداول في مواقع التواصل، وتبلغ من العمر 21 عاماً وولدت في العاصمة الأردنية عمان وتقيم في الكويت ودرست الجامعة في الكويت.

أما الوليد المقداد، وكان أحد ألمع نجوم القناة منذ طفولته، وهو الأبن الأكبر لخالد مقداد، ويبلغ من العمر 21 عاماً ويمتلك شعبية كبيرة في الوطن العربي.

يذكر أن الوليد مقداد سافر مع زوجته نور غسان مؤخراً، إلى تركيا لقضاء إجازة استجمام.