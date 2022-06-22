شاهد .. وفاة نجمة مسلسل قطاع الطرق بطريقة مروعة .. والكل مصدوم ! اتفرج من تكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر وفاة نجمة مسلسل قطاع الطرق بطريقة مروعة .. والكل مصدوم ! اتفرج من تكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/22 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

بعد سقوطها عن شرفة منزلها من الطابق الـ 15 في منطقة غازي عثمان باشا، توفيت الممثلة التركية يونجا توركمان عن عمر يناهز 45 عاماً أمس الأحد.

وحضرت الشرطة والفرق الطبية على الفور، وتم نقلها إلى المستشفى، حيث أكد الأطباء وفاته،. ولم تعطِ الشرطة أي تفاصيل حتى الآن حول الوفاة وما إن كانت انتحار او بفعل فاعل، بينما أشار بعض شهود العيان أنها كانت وحدها في المنزل عندما سقطت.

وأثارت واقعة وفاة يونجا جدلا واسعا في الوسط الفني ولدى الجمهور الذي عبر عن تأثره بهذا الحدث متمنين للفنانة المغفرة والرحمة، مستذكرين اهم أعمالها الفنية الناجحة.

يونجا توركمان، فنانة تركية من مواليد 1976، تعتبر من اشهر الممثلين الذين قدموا انجازات فنية في تركيا، حيث قدمت العديد من الأعمال التي نالت إعجاب الكثيرين المتابعين، وكان من ابرزها مسلسل قطاع الطرق لن يحكموا العالم، الذي يعد من ضمن اهم الاعمال التي شاركت فيها الممثلة التركية المشهورة، وتم دبلجته الى العربية ونال شهرة واسعة في العالم العربي.

كما شاركت بمسلسل، أسميته عشق، وكل شيء بخصوص الزواج الذي عرض مؤخرًا.