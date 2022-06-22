شاهد .. تعرف على الفيلم الذي رفضته الفنانة سعاد حسني ونجلاء فتحي بسبب مشاهده المخلة بالإداب.. والمفاجأة المزلزلة في النجمة التي قبلت بالدور ؟!

انت الان تتابع خبر تعرف على الفيلم الذي رفضته الفنانة سعاد حسني ونجلاء فتحي بسبب مشاهده المخلة بالإداب.. والمفاجأة المزلزلة في النجمة التي قبلت بالدور ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/22 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

بسبب هذه الفيلم ارتفع أجر الفنانة التي قبلت بالدور وأصبحت من نجمات الصف الأول وتوالت العروض الفنية عليها لتقدم بعده العديد من الأعمال التي كانت بطولتها الأولى.

يعتبر فيلم الصعود إلى الهاوية الذي أنتج عام 1978 بداية طريق النجومية للفنانة مديحة كامل فحياتها قبل الفيلم مختلفة تمامًا بعده خاصة مع النجاح الكبير الذي حققته.

فيلم الصعود إلى الهاوية ينتمي لنوعية أفلام الجاسوسية ويحكي قصة حقيقية عن هبة سليم الجاسوسة التي تعاونت هي وخطيبها مع إسرائيل خلال فترة الحرب.

الفيلم مأخوذ عن رواية للكاتب صالح مرسي وأخرجه كمال الشيخ وشارك في بطولته النجوم محمود ياسين وإبراهيم خان وإيمان وجميل راتب وعماد حمدي.

دور البطولة عرض في البداية على الفنانة سعاد حسني التي رفضت الفيلم خشية فقدان جمهورها بدور الجاسوسة كما كان الفيلم جريء فكانت البطلة ذات ميلو جنسية مثلية وهو نفس الدور الذي لعبته الفنانة إيمان وكانت متخوفة منه وفق ما صرحت به.

عرض الفيلم بعد ذلك على الفنانة نجلاء فتحي فوافقت بشرط تغيير النهاية لكن المخرج كمال الشيخ رفض ذلك ليذهب الدور في النهاية إلى مديحة كامل.

كما كشفت الفنانة شهيرة أن الدور عرض عليها لكن زوجها الفنان محمود ياسين رفض ذلك بسبب طبيعة الدور وحساسية الشخصية.

كان الدور بمثابة تحد للفنانة التي قبلت بالدور وهي النجمة الراحلة مديحة كامل بسبب جرأته الكبيرة وحساسية موضوعات الجاسوسية في ذلك الوقت حيث عرض الفيلم في السبعينات في وقت كان الصراع العربي الإسرائيلي في أشد ضراوته.

وتعبر البطلة الحقيقية للفيلم هبة عبد الرحمن سليم عامر أخطر جاسوسة تم تجنيدها من قبل الموساد أثناء دراستها بالعاصمة الفرنسية باريس.