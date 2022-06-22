شاهد .. ابنة الإعلامية رضوى الشربيني تصدم المصريين بظهورها بدون حجاب.. لن تصدقوا كيف أصبحت بعد أن كبرت وصارت غاية في الجمال !! (صورة)

انت الان تتابع خبر ابنة الإعلامية رضوى الشربيني تصدم المصريين بظهورها بدون حجاب.. لن تصدقوا كيف أصبحت بعد أن كبرت وصارت غاية في الجمال !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/22 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

قامت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني بالاحتفال عبر صفحتها الرسمية في الانستغرام، بتخرج ابنتها من المدرسة حيث نشرت كواليس الحفل بالصور بعد أن كانت تخفيها عن وسائل الإعلام، وقد تفاجأ الجميع بجمال ابنتها حيث قال البعض أنها أجمل من الدمية الشهيرة باربي.

وشاركت الشربيني الجمهور فرحتها بهذه المناسبة، وعبرت عن فرحتها بابنتها وتتذكر يومها الأول في المدرسة، مشيرة إلى مرور الأيام بسرعة كبيرة، وعلقت "أول يوم دخلتها المدرسة فيه، مكنتش فاهمة أنها هتكبر بسرعة كدة وهيجي يوم وأقول بنتي بتتخرج.. أول شهادة يا روح قلب أمك ومش الأخيرة بإذن الله".

وعلق بعض النجوم على المنشور وقدموا التهاني والمباركات لرضوى، ومن ضمنهم إيمي سالم التي علّقت: "حياتي اسم الله سيدة صغيرة"، وكذلك نسرين إمام ودارين حداد.