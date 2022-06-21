شاهد .. مفاجأة تهز الوسط الفني.. سمير صبري خدع الجميع ولم يتزوج بريطانية وليس لديه ولد.. عائلة الراحل فضحت سِر صادم لأول مرة !

انت الان تتابع خبر مفاجأة تهز الوسط الفني.. سمير صبري خدع الجميع ولم يتزوج بريطانية وليس لديه ولد.. عائلة الراحل فضحت سِر صادم لأول مرة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/21 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)

ليس سمير صبري، أول فنان مصري يثير الجدل بعد وفاته بسبب الميراث، بل سبقه الفنان الراحل سمير غانم، الذي توفي في العام الماضي.

حيث انتشرت إشاعة تفيد بظهور زوجة ثانية لسمير صبري، وتطالب بحقها في ميراثه، إلا أن مصادر مقربة منه نفت وقتها ذلك، وأكدت أن الراحل لم يتزوج نهائياً غير الفنانة دلال عبدالعزيز.

وباالرغم من مرور أكثر من ثلاثة اسابيع، على رحيل الفنان الكبير سمير صبري، إلا أن اسمه لا يزال الأكثر بحثاً عبر "السوشيال ميديا" ومحركات البحث في مصر، بسبب الجدل الدائر حول ميراثه وثروته.

وظهر عدد من أقارب الراحل من والده، وأكدوا خلال لقاءات إعلامية لهم أنه لم يتزوج نهائياً ولا يوجد لديه ابن مقيم في الخارج، وأنهم الورثة الشرعيون له.

كما انتشرت أقاويل حول أنه تنازل رسمياً عن ميراثه لأبناء خالته قبل رحيله، لأنهم كانوا على صلة به ويسألون عنه دوماً، وتُجرى حالياً إجراءات إعلام الوراثة الخاصة بالراحل، لتحديد من أحق بورثه، ولا يزال غياب نجله يثير الجدل والتساؤلات حوله، ما دفع أسرته إلى التشكيك في وجوده من الأساس.