شاهد .. واخيراً.. أنكشاف جنسية حبيبة نجم طيور الجنة عصومي مقداد .. و الصدمة الكبرى في ردة فعل والدته التي لم تكن متوقعة !

انت الان تتابع خبر واخيراً.. أنكشاف جنسية حبيبة نجم طيور الجنة عصومي مقداد .. و الصدمة الكبرى في ردة فعل والدته التي لم تكن متوقعة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/21 الساعة 09:10 مساءً | (عمار النجار)

أجرت عائلة مؤسس قناة ​طيور الجنة​ ​خالد مقداد​ نزهة الى البحر، للإستراحة قليلا من ضغط العمل أو الدراسة، وكان اللافت هو تلميح اليوتيوبر المعتصم بالله المعروف بـعصومي بأنه يريد ان يتزوج، الا ان والدته السيدة مروة حماد عارضته وقالت يحصل ذلك بعد 5 سنوات، الأمر الذي لم يُعجب عصومي، ضمن أجواء طريفة وفكاهية.

متابعون كشفوا عن جنسية حبيبة عصومي مؤكدين أنها أردنية ومن أقربائهما أيضاً.

وكان نشر "عصومي"، صورة لشقيقه نجم طيور الجنة الوليد مقداد، أثناء تواجده في منزل عائلته، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وظهر وليد وحيداً من دون زوجته نور غسان، وعلق معتصم قائلاً :"هارب من مرته وجاي عنا".