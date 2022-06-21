أخبار اليمن : ناشئو اليمن يستهلون غرب آسيا بهزيمة 2/ 1 للعراق

ناشئو اليمن يستهلون غرب آسيا بهزيمة 2/ 1 للعراقخسر منتخب اليمن للناشئين بنتيجة 2/1 لصالح شقيقه العراقي في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء في مستهل بطولة غرب آسيا التاسعة التي تستضيفها الأردن خلال الفترة (21 – 30) يونيو/حزيران الجاري.

وافتتح أسود الرافدين، التسجيل عن طريق أحمد عبد الرضا في الدقيقة 48.

وأضاف كرار جعفر، الهدف الثاني في الدقيقة 64.

وقلص عبد الرحمن عبد النبي، الفارق لليمن في الدقيقة 68.

وسيطرت العشوائية والاعتماد على التمريرات الطويلة، على أجواء اللقاء.

وتصدر المنتخب العراقي، جدول ترتيب المجموعة الأولى مؤقتًا برصيد 3 نقاط، في انتظار نتيجة مباراة الأردن وعمان.

وكان منتخب اليمن غادر متأخرا عن موعده المقرر يوم الجمعة الماضي بسبب تأخره في الطريق البري الواصل بين عدن وصنعاء ما أدى إلى عدم تمكنه من اللحاق بطائرة الجمعة.

وأجرى المنتخب اليمني خلال اليومين الماضيين تمارينه على ملعبي نادي المنصورة، وملعب الحبيشي بعدن في ظل متابعة واهتمام كبيرين من الأوساط الرياضية.

واستعد المنتخب اليمني للبطولة بمعسكر داخلي في صنعاء استمر 20 يوما بإشراف الجهاز الفني الذي يقوده الوطني الشاب قيس محمد صالح، وأجرى مباريات ودية مع فئة الكبار في اندية صنعاء.

وكان منتخب اليمن، قد أحرز كأس البطولة الماضية التي أقيمت بالدمام على حساب المستضيف منتخب السعودية بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لمثله.

