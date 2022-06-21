شاهد .. لن تصدق كم بلغ سنّ نجم مسلسل الكبير أوي أحمد مكي !! وهذه حقيقة رفضه الصلاة لله طوال حياته !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق كم بلغ سنّ نجم مسلسل الكبير أوي أحمد مكي !! وهذه حقيقة رفضه الصلاة لله طوال حياته !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/21 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

في ذكرى ميلاد الفنان أحمد مكي الموافق فيه 19 حزيران ونيو) ، احتفل النجم الكبير مع جمهوره بهذه المناسبة وعلى طريقته الخاصة.

وقام الفنان مكّي بنشر مقطع فيديو لأحد مشاهد مسلسل "الكبير أوي"، ظهر فيه وهو يرقص مع الفنان حسين أبو الحجاج (أشرف) احتفالاً.

مكّي الذي وصل عمره الـ42 عاماً كتب قائلاً: "شكراً لكل الناس اللي بعتتلي معايدات عشان عيد ميلادي... الله يسعدكم زي مابتسعدوني بكلامكم... متشكر جداً".

وما لا يعرفه الكثير عن الفنان أحمد حلمي هو شدة تمسكه بتعاليم الدين الإسلامي وحفاظه على الصلوات كما يؤكد هو في أكثر من لقاء متلفز وهو ما يتنافى مع بعض تصورات الجمهور.

هذا وقام الفنان الشهير أحمد مكي بتأليف العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، وله العديد من الأفلام التسجيلية الناجحة التي حاز على العديد من الجوائز عليها.

والفنان المصري الجزائري الكبير أحمد مكي ، ولد في يوم التاسع عشر من شهر يونيو في عام ١٩٧٨، في مدينة وهران الجزائرية، من أب جزائري، وأم مصرية.

انتقل الفنان الشهير للعيش في القاهرة مع والدته وعاش في حي الطالبية أحد أحياء محافظة القاهرة.

الفنان المصري التحق بالمعهد العالي للسينما، وتخرج منه في عام ٢٠٠٣، عمل كمخرج أفلام، ممثل، مغني راب.