شاهد .. دنيا سمير غانم تفجر الأنترنت بظهور جديد رفقة شقيقتها إيمي .. لن تصدقوا ماذا كانا يفعلان ؟! (صورة)

انت الان تتابع خبر دنيا سمير غانم تفجر الأنترنت بظهور جديد رفقة شقيقتها إيمي .. لن تصدقوا ماذا كانا يفعلان ؟! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/21 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

شاركت الفنانة المصرية صورة جديدة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.





وظهرت دنيا في الصورة التي نشرتها برفقة أختها إيمي للمرة الأولى منذ فترة، وكان الثنائي يحتضنان بعضهما البعض، ويبتسمون ابتسامة وجد داخلها الجمهور حزن، حيث أن الاثنتان أصبحا وحيدتان، بعد وفاة والديهما.



وقد تفاعل المتابعون مع الصورة، وعبروا عن حبهم الكبير للأختان، متمنيين لهم دوام الصحة والسعادة، كما استذكروا والديهما الراحلين بأسمى التعابير.



يُشار إلى أن ​دنيا سمير غانم​ مشاركة بفيلم "تسليم أهالي" والذي يجمعها بأمهاالممثلة الراحلة ​دلال عبد العزيز​ التي كانت انتهت من تصوير مشاهدها بالكامل في الفيلم، قبل وفاتها.