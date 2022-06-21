شاهد .. صدمه العمر تلقاها بعد ليلة الدخلة.. عريس مصري يكتشف أن زوجته ‘‘رجل’’ لكن ما فعله صادم ولم يتوقعة أحد !!

انت الان تتابع خبر صدمه العمر تلقاها بعد ليلة الدخلة.. عريس مصري يكتشف أن زوجته ‘‘رجل’’ لكن ما فعله صادم ولم يتوقعة أحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/21 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

كان مطلوبًا من محكمة الجيزة أن تفصل في أغرب نزاع عرض على المحاكم.. إن المهندس فتحي ذو الفقار رفض دفع النفقة لزوجته.. فسألته المحكمة عن السبب فقال: اكتشفت في الليلة الأولى للزفاف أن زوجتي «رجل» لها كل أعراض الرجولة، كيف أدفع نفقة لرجل مثلي؟!. وتابع: إنني طلقتها بعد أن صدمتني المفاجأة.. وأطلب من المحكمة إحالتها إلى الطب الشرعي للكشف عليها.. وقرر الطاهر خليل قاضي المحكمة استدعاء الزوجة لمناقشتها، بحسب ما نشرته جريدة أخبار اليوم.كيف تتصرف إذا احتفلت بزفافك إلى زوجتك وعندما انصرف المدعون وأغلقت وراءهم كل الأبواب وأصبحت وحيدا مع زوجتك في الليلة الأولى من شهر العسل، اكتشفت أنك تزوجت عريسًا لا عروسة وأن زفافك تم إلى رجل وليس امرأة وأن المأذون الذي حرر عقد الزواج عقد قران ذكر على ذكر.

المهندس فتحي ذو الفقار اكتشف أنه تزوج رجلا وكان لابد أن يتخلص من هذا الزواج، استدعى المأذون وطلب منه تسجيل تطليق زوجته وحصل على وثيقة الطلاق . وعندما سأله القاضي لماذا لا تدفع نفقة العدة؟ قال الزوج كيف يطلب رجل مثلي نفقة العدة ! .. اكتشفت بعد الزفاف أن زوجتي رجل لها علامات الرجل وأعضاء الرجل ! ذهلت للمفاجأة التي لم أكن أتصورها تركتها وسافرت وغبت عنها 15 يوما وبعد عودتي تبين لي أن علامات الرجولة ازدادت وظهرت عليها بوضوح أكبر

فاتحتها بالحقيقة واتفقت معها على أن نفترق بالطلاق ، كنت أنوي أن أسكت وأن أكتفي بالطلاق وكنت اعتقد انه كما يقول المثل «ستكفي على الخبر ماجور» ولكني فوجئت بعد الطلاق بهذه الدعوى تطلب فيها النفقة ومؤخر الصداق ! إن الزواج من أساسه وقع باطلا .. أنه زواج رجل برجل .. فكيف تترتب عليه حقوق شرعية؟.وسأله القاضي : وما دليلك على صحة دفاعك ؟ أجاب الزوج أنني أطلب أحالة « المدعية » إلى الطبيب الشرعي للكشف عليها فعلامات الذكورة فيها واضحة هذا هو دليلي الذي اعتمد عليه. وجاء دور الزوجة للكلام .. إنها لم تحضر الجلسة . حضر محاميها أحمد فهمي الذي قدم خطابا إلى المحكمة قال فيه: الزوج أرسله إلى زوجته بعد الطلاق جاء فيه :

حبيبتي روحية ظللت أبكي حبي وإخلاصي حتى كتابة هذه السطور وتأكدي أنني سأظل المخلص الأمين طول الح ياة . وقال المحامي : كيف يرسل إليها بعد الطلاق مثل هذا الخطاب إذا كانت رجلا كما يدعي ! كيف يخاطبها بعبارات الحب والغرام إذا كانت وأنكر الزوج أنه أرسل الخطاب وأصر أنه اكتشف بعد الزواج أنه عقد قرانه على رجل وقررت المحكمة استدعاء الزوجة إلى المحكمة ومناقشتها تمهيدا لإحالتها إلى الطبيب الشرعي للكشف عليها.