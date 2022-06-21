شاهد .. فاجعة تهز مصر.. طالب يذبح زميلته أمام جامعة المنصورة وعند سؤاله عن السبب صدم الشرطة وكل المحقيين !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر فاجعة تهز مصر.. طالب يذبح زميلته أمام جامعة المنصورة وعند سؤاله عن السبب صدم الشرطة وكل المحقيين !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/21 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

تمكنت قوات الأمن في محافظة الدقهلية من ضبط طالب بكلية آداب المنصورة متهم بذبح زميلته أمام المارة بسلاح أبيض كان بحوزته.



وقام الطالب، صباح اليوم، بذبح فتاة أمام بوابة توشكى الخاصة بجامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية بسلاح أبيض، وذلك أمام المارة، وحاول الفرار لكن الأهالي أمسكوا به.

وتبين أن المجني عليها طالبة بقسم الاجتماع بكلية الآداب في جامعة المنصورة، وتُدعى «نيرة»، وتم نقلها إلى مستشفى المنصورة المركزي لإسعافها، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأوضحت التحقيقات الأولية مع المتهم أنه قام بذبح زميلته بسبب خلاف بينهما داخل سيارة الميكروباص أثناء ذهابهما للجامعة، فحدثت مشادة كلامية، وقرر على أثرها الانتقام منها لشعوره بإهانته أمام الركاب، وفور نزولهما من الميكروباص أسرع خلفها وسدد لها 3 طعنات، منها واحدة بالرقبة.



التحقيقات ..

كشفت التحقيقات مع الطالب «م. ع" 21 سنة، المتهم بقتل زميلته الطالبة "ن.ا" 20 سنة نحرًا أمام بوابة توشكى بجامعة المنصورة أن المتهم يعاني اضطرابات نفسية، وأنه كان يعشق المجنى عليها عشقًا مرضيًا، دفعه لمطاردتها في كل مكان وإهمال دراسته، حيث كان يقضي معظم وقته في كلية المجني عليها، وتخلف عن حضور امتحان مادتين فى امتحانات نهاية العام بكلية التجارة.

خناقة قرية ميت عساس



ووفقًا لما كشفته التحريات والتحقيقات فقد أشار المتهم للمجنى عليها بعلامة الذبح في الأوتوبيس الذي كان يقلهما من مدينة المحلة إلى جامعة المنصورة، حيث تشاجر معها خلال ركوب الأوتوبيس معها أم قرية ميت عساس التابعة لمركز سمنود، أثناء توقف الأوتوبيس لأحد الطلبة على الطريق، بعد رفضها دفعه الأجرة لها، وتقربه منها.

290 صورة للمجنى عليها على هاتف المتهم



كما كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهم يحب المجنى عليها من طرف واحد، وأنه كان حزينًا على الدوام بسبب رفضها له، وهو ما دفعه لمطاردتها في كل مكان، وتعقبها على وسائل التواصل الاجتماعي، لدرجة أنه بفحص هاتفه تبين وجود 290 صورة للمجني عليها على هاتفه، قام بتحميلها من حساباتها علىى فيس بوك وإنستجرام قبل أن تقوم بعمل حظر له.

7 شهود عيان



من جانبها تحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة من موقع الجريمة، كما قامت باستدعاء 7 شهود عيان بينهم 3 قاموا بالتعدي عليه فور ارتكاب الحادث، وتم إرسال السكين المستخدم في الحادث إلى المعمل الجنائي لرفع البصمات، وتحليل عيّنات الدماء الموجودة عليه، وتوالي النيابة التحقيق مع المتهم تمهيدًا لإصدار قرار بحبسه على ذمة القضية.