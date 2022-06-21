شاهد .. ابنة النجمة ’’رانيا يوسف‘‘ تخطف أنظار المصريين بظهور صارخ.. لن تصدقوا كيف بدت !! (اتفرج صور)

انت الان تتابع خبر ابنة النجمة ’’رانيا يوسف‘‘ تخطف أنظار المصريين بظهور صارخ.. لن تصدقوا كيف بدت !! (اتفرج صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/21 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

خطفت ابنة الممثلة المصرية رانيا يوسف الأنظار من والدتها أثناء تخرجها، حيث ظهرت معها من المرات القليلة جدًّا، تبيّن فيها مدى الشبه بينهما.

في التفاصيل، احتفلت الممثلة المصرية رانيا يوسف بتخرج ابنتها نانسي في المدرسة، ووثقت أجواء المناسبة بمجموعة صور عبر حسابها في إنستغرام، أرفقتها برسالة لابنتها.

وكتبت الفنانة المصرية: ”أحلا وأجمل يوم في عمري وننوسه بتتخرج من المدرسة ربنا يحفظك ويخليكي ليًا ولاختك ولابوكي ونشوفك اسعد وانجح بنوتة.. عمري كله وحياتي ليكي ولاختك ربنا يحفظكم ويسعدكم ويخليكم ليا يا قلب وعمر مامي“.

وتلقت رانيا يوسف رسائل التهاني والمباركات من نجوم الفن والمشاهير والجمهور، فقد كتبت الفنانة سوسن بدر: ”ألف مبروك يا حبيبتي“، وكذلك غادة عبد الرازق: ”مليون مبروك يا حبيبتي“، وأيضًا صفاء جلال التي كتبت: ”الف مبروك حبيبتي“.

ومن النجوم المهنئين لرانيا، ريهام سعيد، وساندي، وصفاء جلال، ولقاء سويدان، وأسما أبو اليزيد، وتارا عماد، ونانسي صلاح، وغيرهن الكثير.

ووسط رسائل التهاني التي تلقتها الفنانة المصرية من الجمهور، تطرق آخرون في حديثهم عن الشبه الذي يجمع رانيا يوسف بابنتها بعد أن أصبحت الأخيرة شابة.