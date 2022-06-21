شاهد .. هـــام : قرار حكومي أردني مرتقب والذي سيُفرح كل المواطنيين الأردنيين والمقيمين بالأردن !! (تفاصيل)

انت الان تتابع خبر هـــام : قرار حكومي أردني مرتقب والذي سيُفرح كل المواطنيين الأردنيين والمقيمين بالأردن !! (تفاصيل) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/21 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

كشف وزير الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة عن قرار للوزارة بتعيين 420 إمام مسجد ومؤذن قريبا.

وبين في حديث لقناة المملكة، مساء يوم الأحد، أن التعيينات ستشمل 300 إمام مسجد و120 مؤذنا سيتم تعيينهم عبر نظام الخدمة المدنية.

وأشار الخلايلة في حديثه إلى أن هناك نحو 1500 مسجد بلا أئمة ومؤذنين، لافتا إلى أن بعضها لا تزيد مساحتها عن 40 متر مربع، حيث إن المصليات المستقلة في الأماكن العامة تتبع وفق القانون لوزارة الأوقاف.