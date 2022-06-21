شاهد .. الجمهور مصدوم بعد أخبار زواج طفلة ذا فويس كيدز في عمر صغير جدًا.. اتفرج صورتها بفستان الزفاف !!

انت الان تتابع خبر الجمهور مصدوم بعد أخبار زواج طفلة ذا فويس كيدز في عمر صغير جدًا.. اتفرج صورتها بفستان الزفاف !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/21 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

صدمة كبيرة تلقّاها متابعو طفلة ذا فويس كيدز الشهيرة، حيث انتشرت صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي بفستان الزفاف.

إليكم حقيقة زواج طفلة ذا فويس كيدز



اجتاحت صورة هيا حازم طفلة برنامج ذا فويس كيدز، وهي بفستان الزفاف، مواقع التواصل الاجتماعي، وقد صدم الجمهور، خصوصًا أنها تزوّجت في سنٍّ صغيرةٍ جدًّا.

بعد الجدل الكبير الذي حصل، تبيّن أن هيا حازم قد نشرت هذه الصورة منذ حوالي السنة، وأنها انتقلت إلى مجالٍ جديدٍ هو مجال عرض الأزياء، وبالتالي، فقد أكدت بأنها لم تتزوّج على الإطلاق، عكس ما يُشاع.

من جهةٍ أخرى، صدمت طفلة ذا فويس كيدز الجمهور بظهورها بفستان الزفاف الأمر الذي تسبب بموجة كبيرة من الجدل حول دخولها القفص الذهبي خاصة أنها تغيرت كثيراً.

هيا حازم فاجأت الجميع بظهورها بفستان الزفاف حيث كانت تبدو كالأميرات وترتدي خاتماً لم يتم التأكد ما إذا كان للزواج أم لا.

هيا التي أطلت في برنامج المواهب قبل حوالي 5 سنوات اضطرت إلى الرد على الضجة التي أثارتها صورها بالفستان الأبيض ونفت أن تكون قد تزوجت وأكدت أن الصور هي جزء من عمل خاص تحضر له.