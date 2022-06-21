شاهد .. صدمة تجتاح الوسط الفني بعد ظهور جديد للشقيقتين بوسي ونورا.. لن تتخيلوا كيف أصبح شكلهما !! (صورة)

انت الان تتابع خبر صدمة تجتاح الوسط الفني بعد ظهور جديد للشقيقتين بوسي ونورا.. لن تتخيلوا كيف أصبح شكلهما !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/21 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

للمرة الأولى، بعد غياب سنوات عن السوشيال ميديا، كشفت الفنانة مى نور الشريف عن صور خالتها نورا بعد فترة طويلة من الابتعاد.

ونشرت مي نور الشريف صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلقت عليها قائلة، «حبايبي برج الجوزاء خالتي نورا و سارة أختي حبيبتي ربنا يسعد قلبكوا ويحفظكوا لينا منورين حياتنا».

وظهرت الشقيقتين بوسي ونورا في حالة مرثية وتجاعيد الشيخوخة واضحة بقوة عليهما.

وأضافت مي نور الشريف ، «بحبكوا فوق أي كلام ممكن يعبر، وممتنة لوجودكوا في حياتي و كل عام وأنتوا في أفضل حال و الله حافظكم».

غياب مي نور الشريف عن السباق الرمضاني

يذكر أن الفنانة مي نور الشريف تغيبت عن موسم دراما رمضان الماضي، وكان آخر أعمالها مسلسل «اللهم إني صايم»، عام 2017 مع الفنان مصطفي شعبان، وتدور أحداث المسلسل حول «علي» الذي يتعرض للظلم ويتم فصله من عمله، فيتجه لكسب المال بشتى الطرق، ومنها النصب والاحتيال، إلا أن هذا الطريق يزيد من متاعبه والتحديات التي تواجهه.

أخر ظهور لـ مي نور الشريف

كان ظهور الفنانة مي نور الشريف، خلال حفل زفاف الفنانة دنيا عبد العزيز صديقتها، واحتفلت الفنانة دنيا عبدالعزيز الجمعة الماضي، بحفل زفافها على المهندس المعماري مصطفي كامل، وذلك في مدينة نويبع بجنوب سيناء، وسط حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء.

واختارت الفنانة دنيا عبدالعزيز، أن تظهر بفستان زفاف بسيط بعيد تمامًا عن اللون الأبيض، إذ كان باللون الذهبي، كما أنها اختارته ليكون ملائما لأجواء البحر، وكان من تصميم مصمم الأزياء هاني البحيري.

وبدأت الفنانة مي نور الشريف التمثيل، وهى فى عمر الطفولة واشتركت فى فيلمي «ليل وخونة، لعبة الإنتقام»، وفي عام 2007 اشتركت مع والدها نور الشريف فى بطولة المسلسل التليفزيوني «الدالي» وحققت نجاحًا كبيرًا، واستمرت مع والدها في مسلسلات «متخافوش، الدالي 2، الدالي 3، عرفة البحر».