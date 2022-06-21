شاهد .. تسريب صورة خادشة للنجمة ’’شاكيرا‘‘ وهي دون ملابس مع رجل بعد انفصالها عن حبيبها !!

انت الان تتابع خبر تسريب صورة خادشة للنجمة ’’شاكيرا‘‘ وهي دون ملابس مع رجل بعد انفصالها عن حبيبها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/21 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

بعد مرور أيام على انفصالها عن حبيبها لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه تم تسريب صورة للنجمة العالمية شاكيرا من دون ملابس واللافت أنها كانت مع رجل.

صورة شاكيرا من دون ملابس ظهرت فيها في المياه واللافت أكثر كان ظهر يد رجل في الصورة وهو يحمل لها المرآة وتنظر إليها

هذه الصورة تسببت بموجة كبيرة من الانتقادات للنجمة العالمية من قبل الجمهور الذي اعتبرها تقوم باستفزاز بيكيه على حساب صورتها الشخصية.

وأثارت الفنانة الكولومبية العالمية شاكيرا ضجةً كبيرةً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ما فعلته مع نيك جوناس، الفنان الأميركي العالمي.

في التفاصيل، أظهرت الفنانة الكولومبية ​شاكيرا​ أمام الجمهور، مقطع فيديو جديد، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه من البرنامج الذي تشارك في لجنة تحكيمه “Dancing with myself”، وهي ترقص على أنغام أغنية “chantaje” الخاصة بها، مع الفنان ​نيك جوناس.

وكانت قد طلبت شاكيرا في إحدى الحلقات من نيك جوناس أن يريها حركاته في الرقص، فقام ورقص معها بطريقة إعتبرها بعض المتابعين مستفزة، أما البعض الآخر بتغزل بقدراتها العالية في الرقص.

هذا الأمر أثار جدلًا كبيرًا ما أدّى بالبعض للقول إنها تحاول إثارة غيرة حبيبها السابق ​جيرارد بيكيه​.

من جهةٍ أخرى، عصابة محترفة قامت بتوريط الفنانة الكولومبية العالمية شاكيرا على أثر اكتشافها خيانة زوجها جيرارد بيكيه لها مع فتاة أخرى، ما جعلها تعلن تخليها عنه.