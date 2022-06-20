شاهد .. عريس ينصدم ‘‘ليلة الدخلة’’ بأن عروسته جريئة للغاية وتعرف كل حاجة عن العلاقة الزوجية فعاقبها الزوج بطريقة صادمة لم يتوقعها عقل !

انت الان تتابع خبر عريس ينصدم ‘‘ليلة الدخلة’’ بأن عروسته جريئة للغاية وتعرف كل حاجة عن العلاقة الزوجية فعاقبها الزوج بطريقة صادمة لم يتوقعها عقل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/21 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

حدثت قصص طلاق غريبة في دولة الكويت تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين قالوا إنها حدثت في حفلة الزفاف وأخرى في ليلة الدخلة.

فتاة كويتية اتهمها زوجها بالجرأة وقلة الحياء بسبب معرفتها بتفاصيل العلاقة الزوجية، فدفعت نظير ذلك الثمن غاليا، حيث أخفق الشاب العريس في ليلة الدخله ولم يستطع فعل ماتستوجبه تلك الليلة، وهو مادفع عروسه الى تهدئته وإرشاده كيف يتعامل معها وماذا يفعل.

وردا على ذلك، أقدم الزوج على قطع شهر العسل والعودة الى الكويت ليعيد الفتاة الى منزل أهلها بعد أن طلقها بحجة أنها جريئة وتعرف تفاصيل العلاقة الزوجية، فقامت عائلة الفتاة برفع قضية على الشاب بتهمة القذف، والاتهامات الباطلة.

وفي حادثة أخرى شبيهة، قام زوج آخر بالإنفصال عن زوجته بليلة الدخلة، وذلك بسبب لبسها الجريء أمامه، حيث يجب أن تكون خجولة في ليلتها الأولى، حسب رأيه واتهمها بالجرأة وعدم الخجل، فطلقها بليلتهما الأولى.