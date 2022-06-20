شاهد .. سحل امرأة في مصر بعد إرتكباها هذا الفعل الجريء والذي أصاب كل المصريين بالصدمة !! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر سحل امرأة في مصر بعد إرتكباها هذا الفعل الجريء والذي أصاب كل المصريين بالصدمة !! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/21 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة بمصر، حقيقة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر اعتداء أشخاص على امرأة و سحلها بعد أن شكوا في محاولتها خطف طفلين بقرية الزيدية بدائرة مركز شرطة أوسيم.

وكانت السلطات الأمنية في أوسيم تلقت بلاغا من أهالي القرية يفيد بضبط سيدة منتقبة أثناء خطفها طفلين.

وأظهرت لقطات فيديو الاعتداء عليها قبل أن يتبين من التحريات أنها تعمل بائعة مناديل ومقيمة بذات القرية حديثا، وفق صحيفة الأخبار المصرية.



ولم يوجه والدا الطفلة أي اتهامات رسمية إلى السيدة.

