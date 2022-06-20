دوت الخليج -

مركز الألغام يثبت لوحات تحذيرية في الحوك بالحديدة

بدأت فِرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، اليوم، بتنفيذ المرحلة الثانية لنصب وتثبيت اللوحات التحذيرية من مخلفات الحرب في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة. مركز الألغام يثبت لوحات تحذيرية في الحوك بالحديدةبدأت فِرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، اليوم، بتنفيذ المرحلة الثانية لنصب وتثبيت اللوحات التحذيرية من مخلفات الحرب في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة. تشمل المرحلة الثانية نصب وتثبيت اللوحات في الطرق والشوارع ومداخل المنشآت المدنية الواقعة في إطار المديرية، للحد من سقوط الضحايا في تلك المناطق الملوثة بمخلفات العدوان. وأهاب المركز بالمواطنين في المديريات، التي تقوم الفِرق الفنية بتثبيت اللوحات التحذيرية فيها، التعاون مع فِرق المركز والحفاظ على وضعيات اللوحات، وعدم العبث بها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : مركز الألغام يثبت لوحات تحذيرية في الحوك بالحديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.