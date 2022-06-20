شاهد .. نانسي عجرم تٌشعل الأنترنت بإطلالة صارخة وغير متوقعة.. أرتدت بجامسبوت ضيق !! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر نانسي عجرم تٌشعل الأنترنت بإطلالة صارخة وغير متوقعة.. أرتدت بجامسبوت ضيق !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/20 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

قامت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بإحياء حفلاً في مدينة العقبة، في الأردن ضمن فعاليات مهرجان أيله الموسيقي في العقبة.

وشهد الحفل تفاعلاً كبيراً من الجمهور، خاصة على أغنية “حبك مانجا وتفاح”، وأشعلت عجرم حماسة الجمهور خلال رقصها على أغنية “الدنيا حلوة”.



وارتدت عجرم جامبسوت براقاً باللون الفوشيا مع حذاء عالي الكعب باللون نفسه لكن شفافاً.

وكانت قد وصلت عجرم مع فريق عملها إلى الأردن، وشاركت مع الجمهور موقفاً تعرضت له وهو أن الطائرة تأخرت لمدّة ساعة كاملة في بيروت فظهرت وهي تركض داخل المطار.