شاهد .. متصلة تعترف بجرأة صادمة انها تخون زوجها لأنه يفعل هذا الأمر معها فوق السرير.. مبروك عطية صعقها برد أصاب المشاهدين بالصدمة !!

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/20 الساعة 11:10 مساءً | (عمار النجار)

تلقى الدكتور مبروك عطية، سؤالا من إحدى المتصلات على قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، روت فيه خيانتها لزوجها وطلبت منه طريقة للتعامل مع زوجها «غير العاطفي» وفق وصفها. وقالت المتصلة «أنا بعرف رجالة على زوجي ومش عارفة أبطل وهو طيب وكويس معي بس ضعيف عاطفياً إزاي أقدر أغيره عشان يبقى رومانسي؟

وأجاب الدكتور مبروك عطية على السؤال السابق، قائلا «أنا لا أعرف نوع العاطفية التي تتحدثين عنها ولكن كل ما أعرفه إنك راكبك شيطاًن يوسوس لكي». واستكمل كلامه «أنت تعرفين رجالا على زوجك وهذا يدل أنكي تمشين في طريق الشيطان وطريق الفاحشة و الفسق». وأوضح «عطية» في فيديو بثه على قناته الرسمية على «يوتيوب»، أنه لا يصح للمسلمة حتى غير المتزوجة أن تعرف رجالاً، أو ترتكب جريمة الزنا، أو تكشف على أحد ليس زوجاً لها أو أحد محارمها.