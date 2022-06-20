شاهد .. لن تتوقع من يكون حفيد الزعيم عادل إمام.. ممثل شاب دخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه.. ووالده نجم كبير !!

انت الان تتابع خبر لن تتوقع من يكون حفيد الزعيم عادل إمام.. ممثل شاب دخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه.. ووالده نجم كبير !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/20 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

استطاع الفنان القدير عادل إمام أن يعيش في أجواء أسرية وعائلية مميزة خاصة وأن لديه 8 أحفاد من أبنائه الثلاثة رامي وسارة ورامي.

أنجب رامي إمام أكبر أبناء الزعيم، 3 أبناء أشهرهم عادل رامي إمام أو كما يطلق عليه عادل جونيور، وأعلن عادل لعائلته عن حبه للفن ورغبته في دراسة التمثيل بالخارج، أما نجله الثاني عز الدين فاحتفل مؤخرا بتخرجه من مدرسة الثانوية العامة.

استطاع الفنان القدير عادل إمام أن يعيش في أجواء أسرية وعائلية مميزة خاصة وأن لديه 8 أحفاد من أبنائه الثلاثة رامي وسارة ورامي.

أنجب رامي إمام أكبر أبناء الزعيم، 3 أبناء أشهرهم عادل رامي إمام أو كما يطلق عليه عادل جونيور، وأعلن عادل لعائلته عن حبه للفن ورغبته في دراسة التمثيل بالخارج، أما نجله الثاني عز الدين فاحتفل مؤخرا بتخرجه من مدرسة الثانوية العامة.