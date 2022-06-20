أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يواسي بوفاة الشيخ صالح الملجمي

أمين عام المؤتمر يواسي بوفاة الشيخ صالح الملجميبعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي أحمد على محسن برقية عزاء ومواساة، إلى الشيخ/ محمد عبدالقوي صالح الملجمي، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام، بمديرية الملاجم مدير عام المديرية، وكافة افراد اسرته، وابناء الملاجم بمحافظة البيضاء، وذلك بوفاة المغفور له باذن الله تعالى شقيقه الشيخ /صالح عبدالقوي صالح الملجمي، الذي وافاه الأجل اثر مرض عضال الم به عن عمر ناهز ال 35 عاما.

وفي برقية العزاء عبّر الامين العام للمؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسبح جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه ومحبيه بالصبر والسلوان.

” إنا لله وإنا إليه راجعون “.

