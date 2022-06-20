أخبار اليمن : قرار تنظيمي .. تعيين مستشارا لرئيس المؤتمر الشعبي العام

قرار تنظيمي .. تعيين مستشارا لرئيس المؤتمر الشعبي العام
صدر يوم الاحد 20 حزيران/ يونيو 2022م، بالعاصمة صنعاء، قرار رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق امين ابوراس، بتعيين مستشارا لرئيس المؤتمر الشعبي العام، ينشر (دوت الخليج)فيما يلي نصه :
قـــرار رئيـس المـؤتمـر الشعبي العام رقـــم ( 7 ) لسنة 2022م
بتعيين مستشارا لرئيس المؤتمر الشعبي العام.
ـ رئيـس المـؤتمـر الشعبي العام :
- بعد الاطلاع على النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام واللوائح المتفرعة عنه .
- ولما تقتضيه مصلحة العمل التنظيمي .
(قــــــــــــــــــرر)
ماده (1): يُعين الأخ / محمد عبدالوهاب عقيل مستشاراً لرئيس المؤتمر الشعبي العام .
ماده (2) : يــعمل بــهذا الـــقـرار مـن تــاريخ صـــدوره وعــلى الــجـــهات ذات الــعـــلاقـــة تـــنــفيـــذه كــــلاً فــيمــا يــخـصـه.
صـــدر بمقر الأمانة العامة
بتاريخ 21 / ذوالقعده / 1443هـ
الموافق 20 / يونيو / 2022م
صادق بن امين ابوراس
رئيس المؤتمر الشعبي العام
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