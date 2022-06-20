دوت الخليج -

البرلمان يواصل عقد جلسات أعمال فترته الحالية

واصل مجلس النواب اليوم، عقد جلسات أعمال فترته الثانية من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الـ 17. البرلمان يواصل عقد جلسات أعمال فترته الحاليةواصل مجلس النواب اليوم، عقد جلسات أعمال فترته الثانية من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الـ 17. وفي الجلسة، ناقش نواب الشعب المواضيع المدرجة في جدول أعمال المجلس لهذه الفترة واتخذوا بشأنها القرارات المناسبة. وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : البرلمان يواصل عقد جلسات أعمال فترته الحالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.