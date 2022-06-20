شاهد .. ابنة نجم مصري شهير تفضح والدها أمام الملأ .. كان بيتنمر عليا قدام صحابي وضربني عشان 200 جنيه !! من يكون ؟ (فيديو)

انت الان تتابع خبر ابنة نجم مصري شهير تفضح والدها أمام الملأ .. كان بيتنمر عليا قدام صحابي وضربني عشان 200 جنيه !! من يكون ؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/20 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

وجهت الطفلة نور الله ابنة نجم الكرة السابق حسني عبدربه؛ مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي في مصر، هجوما لاذعا على والدها، حيث قالت إنه تسبب في إيذاء نفسي لها وإخوتها.

وخرجت ابنة حسني عبدربه في مقطع فيديو فتحت فيه النار على والدها، وقالت: "خلاني أكذب كتير، وأذى ولاده".

وأضافت: " أنا مش قادرة أسكت حرام اللي بيحصل فيا ده مهما أتكلم عنه محدش عارف أقول إزاي مؤذي بقوله حسبي الله ونعم الوكيل فيك.. كان بيتنمر عليا قدام صحابي كان بيقول عليا إني تخينة قدام صحابه، ويضحك عليا".

وتابعت: "كان بيدينا 20 ألف جنيه في الشهر.. وضربني بالقلم علشان طلبت 200 جنيه، وظل سنة كاملة لا يصرف علينا ".

وواصلت: "كان يقول لي أنا في القاهرة وهو في جزر المالديف وحرضني للكذب على والدتي مرارا وتكرارا".

وتطرقت "نورالله" للحديث عن زوجة حسني عبدربه الثانية ميرنا غيط قائلة: "مين ميرنا دي؟.. دي هتقشطك وترميك تحت رجلها وفي الآخر هترجع لماما".