شاهد .. تسريب فيديو قديم للسيدة فيروز.. ومفاجأة صادمة بشأن ما كانت تفعل مع زوجها !!

انت الان تتابع خبر تسريب فيديو قديم للسيدة فيروز.. ومفاجأة صادمة بشأن ما كانت تفعل مع زوجها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/20 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)

تمّ تسريب فيديو قديم للسيدة فيروز وذلك من قبل ابنتها ريما الرحباني، حيث تحدّثت فيه عن زوجها عاصي الرحباني،وكم كان قاسيًا في قراراته.

في التفاصيل، ظهرت فيروز في هذا الفيديو وهي تتحدث عن رفض زوجها الراحل عاصي الرحباني لفكرة عودتها إلى المسرح بعد انتهاء وصلتها الغنائية لتحية الجمهور.

وأضافت فيروز: ”كنت لما اعمل حفلة يمنعني من الرجوع إلى المسرح، على الرغم من أن الجمهور كان يطالبه دوما بهذا الأمر“.

وأشارت فيروز إلى أن عاصي الرحباني رضخ في إحدى الحفلات لطلب الجمهور، إذ سمح لها العودة مرة واحدة إلى المسرح كونه لم يكن يحبذ هذه الفكرة، ليقينه أن العمل الذي تقدمه كافياً ووافياً.

واسترسلت الفنانة اللبنانية بالحديث، مؤكدة أنها كانت مؤمنة بكل ما يقوله عاصي ومعجبة بآرائه وأفكاره على الرغم من أنه كان قاسيا ويرفض فكرة النقاش رفضا قاطعا، وختمت فيروز حديثها بالقول: ”عاصي كان مهماً كثيراً ويتميز بتصرفاته النبيلة التي نقلها بدوره إلي“.

غير أن المتابعين لم يروا فيه ولا أي إهانة من قبل السيدة فيروز لزوجها، بل على العكس، أشادوا بهذا الأمر كثيرًا.

وكان اللافت أن الفيديو قد وثق عودة فيروز إلى المسرح لتحية جمهورها على وقع التصفيق الحار، وتأديتها أغنية: ”زوروني كل سنة مرة“.

وتفاعل المتابعون مع هذا الفيديو، إذ عبروا عن حبهم لفيروز، متمنين أن تعود مجدداً إلى جمهورها من خلال إحياء حفلات تضيء فيها ليالي لبنان.