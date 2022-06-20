شاهد .. أحمد أبو هشيمة ينتقم من طليقته ياسمين صبري بطريقة بشعة ولم يكن يتوقع أحد حدوثها .. تفاصيل ما فعله !!

انت الان تتابع خبر أحمد أبو هشيمة ينتقم من طليقته ياسمين صبري بطريقة بشعة ولم يكن يتوقع أحد حدوثها .. تفاصيل ما فعله !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/20 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

رغم مرور فترة لا بأس بها على طلاق ابو هشيمة من الفنانة ياسمين صبري ، فأنهما لازالا حديث الوسط الفني ومواقع التواصل الاجتماعي.

فعقب استبعاد الفنانة المصرية ياسمين صبري من المشاركة في مسلسل " الشادر " انتشرت شائعات مفادها ان أبو هشيمة يقف وراء ذلك ، وانه يريد ان ينتقم من طليقته ويعرفها ان يديه طويلة ويمكنه ان يؤذيها .

الا ان الفنانة ياسمين صبري كشفت حقيقة ماحدث ، واوضحت سبب عدم مشاركتها في المسلسل.

أكدت سمر عبد العزيز، شقيقة المخرج سامح عبد العزيز استبعاد الفنانة المصرية ياسمين صبري من مسلسل "الشادر" الذي كان من المفترض أن تجسد فيه شخصية فتاة شعبية.

ووفقا لموقع مصراوي، قالت سمر عبد العزيز ": "سامح عبد العزيز له رؤية محددة في الأعمال الفنية التي تتناول شخصيات شعبية، ويحتاج لمواصفات معينة في اختيار الممثلة التي تجسد الشخصية في أي عمل فني".

وتابعت: "لذا كانت وجهة نظره أن الفنانة ياسمين صبري من المحتمل ألا تكون مناسبة لتجسيد شخصية الفتاة الشعبية، وفي الوقت نفسه هي علاقة طيبة بنا، وهيشتغلوا مع بعض والموضوع فيه تراضي ومفيش أي خلاف ومفيش أي حاجة".

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري تعاقدت على بطولة مسلسل "الشادر" بعد انفصالها عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وكان من المفترض أن يشاركها في البطولة الفنان أشرف عبد الباقي، في العمل المكون من 15 حلقة، إخراج سامح عبد العزيز، من تأليف مصطفى حمدي وإنتاج منى قطب.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في دراما رمضان 2020.

مسلسل "فرصة تانية" بطولة: ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، نهال عنبر، إدوارد، أيتن عامر، أشرف زكي، محمد أبو داود، هبة مجدي، دياب، ومن إخراج مرقس عادل.