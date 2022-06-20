شاهد .. بعد المصالحة.. ما فعله أبن الفنانة أحلام مع أصالة نصري غير متوقع و صدم كل الخليجيين !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر بعد المصالحة.. ما فعله أبن الفنانة أحلام مع أصالة نصري غير متوقع و صدم كل الخليجيين !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/20 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

تفاجأ بعض المتابعين بصورةٍ لـ ابن الفنانة الخليجية أحلام الشامسي مع الفنانة السورية أصالة نصري، التي لطالما كانت على خلاف كبير مع والدته.

في التفاصيل، أظهر ابن الفنانة الإماراتية ​أحلام​، ​فاهد الهاجري​، صورة له مع الفنانة السورية ​الشهيرة أصالة​ نصري عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

وتفاعل المتابعون مع الصورة، واعتبر أن هذا الشاب تمكن من تقريب وجهات النظر بين والدته وبين أصالة بعد الخلافات التي كانت بينهما.

وجاء من بين التعليقات: “هذا الولد خلوق و متربي احسن تربيه ، مع ان احلام و اصاله احياناً تحصل بينهم خلافات لكن فاهد دايماً يعكس اخلاق البيت و العايله الي طلع منها الله يحفضه لكم يارب”، “ابن الرائعة مع الرائعة”.