شاهد .. امرأة بألف رجل.. نجمة كبيرة سجنها السادات وعبدالناصر وعذبها شقيقها حتى تهتك جسدها.. وتزوجت اكثر من 17 زيجة .. لن تصدقو من تكون !! (صورة)

انت الان تتابع خبر امرأة بألف رجل.. نجمة كبيرة سجنها السادات وعبدالناصر وعذبها شقيقها حتى تهتك جسدها.. وتزوجت اكثر من 17 زيجة .. لن تصدقو من تكون !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/20 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)

أسمها الحقيقي بدوية تحية محمد علي النيداني كريم، التي اشتهرت بأسم تحيه كاريوكا وهي فنانة مصريه شهيرة من مواليد مدينة الإسماعيلية، وقد بدأت في ممارسة الرقص والغناء والتمثيل وهي في سن صغيرة كموهبة وسافرت إلى القاهرة هربًا من تعذيب أخيها.

تعذيب اخيها احمد وصل إلى درجة حلق شعرها، ومنعها الطعام، ربطها بالجنازير، بعنف حتى تهتك جلدها، وضربها بالكرباج، هكذا بقيت لسنوات في العذاب المقيم.

حتى جاءت اللحظة التي تحكي عنها وتقول: "كنت بعيط بحرقة، عثمان النيداني، ابن أخويا الله يرحمه، كان معاه قرشين صاغ، نص أفرنك فضة إداني الفلوس وقال لي كفاية عياط، اهربي، وفعلاً نطيت على ناس جيراننا وقعدت يومين في المنور، لأني لما نزلت من ارتفاع عالي، رجلي تعبت، لكن لما جيراني عرفوا إني موجودة سمعتهم بيقولوا هايرجعوني الصبح لأخويا فهربت الفجر"

وتزوجت تحية كاريوكا 17 مرة وبذلك تكون صاحبة الرقم القياسي في عدد الزيجات بين الفنانات، كان أطولها تلك الزيجة من الكاتب المسرحي، فايز حلاوة، والتي بقيت معه لـ 18 سنة، انتهت بطردها من شقتها، بالشبشب والجلباب.

قائلة عن ذلك :"لما بيسألوني اتجوزتي كام مرة، بقول مش عداهم، والله ما بعد، اتجوزت واتطلقت وخلاص في ستين داهية، أنا إش عرفني الفشل منين".

كما تزوجت رشدي اباضة وسافرت معه إلى لبنان، وكانت هذه من اشهر زيجاتها، وهناك ضبطته في أحد ملاهي شارع الحمراء المعروف في وضع حميم مع الفرنسية آني بارينه، فضربت الفرنسية بقسوة وطلبت منه الطلاق في الليلة نفسها.

ويذكر ان كاريوكا خاطرت بحياتها لتهريب السادات في واحدة من أحلك لحظات الوطن، حيث أخذته عام 1948 إلى الإسماعيلية حتى يختبئ من الاحتلال الإنجليزي عند شقيقتها لمدة عام.

كما استضافت الفنانة اجتماعات الضباط في منزلها في شارع أبو الفدا في الزمالك أثناء زواجها من الضابط مصطفى كمال صدقي، وتم القبض عليها لاحقاً بأمر من مجلس قيادة الثورة بتهمة الترويج لأفكار هدامة، أكثر من ثلاثة أشهر قضتها في السجن دون ذنب

وتم اعتقالها مرة ثانية حين انتقدت حكم عبد الناصر بعد الثورة وشبهته بالملك فاروق، وكان من أشهر جملها داخل المعتقل: "ذهب فاروق، وجاء الفواريق".

وقد كانت كاريوكا من أهم من تبرعوا في أسبوع تسليح الجيش عام 1955، حيث قدمت جزءاً من مجوهراتها إضافة إلى التبرعات التي جمعتها من أماكن عدة، فقال عنها الرئيس جمال عبد الناصر: "انتي ست بألف راجل يا تحية".

وكانت ايضا من بين المعتقلين عام 1981 عقب إبرام اتفاقية كامب ديفيد، لرفضها القاطع لها، وواصلت تحية جرأتها مع الرئيس الأسبق مبارك حين دعاها إلى حفل لتكريم الفنانين، وكانت حينها قعيدة كرسي متحرك، فذهب إليها الرئيس الأسبق فراحت تشكو له: "يا ريس في ناس بتنام من غير عشاء".

وقال لها هاني شنودة وقتها: "انتي قلتي كلام صعب أوي" فعاجلته هو أيضاً "بقولك إيه يا واد يا هاني أنا عبد الناصر سجني والسادات سجني.. هايعمل إيه يعني؟ هايسجني ما يسجني!"