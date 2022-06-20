شاهد .. هل فعلاً سمير صبري لم يتزوج من بريطانية ؟؟ .. صورة مُسربة فضحت السر المدفون والمخفي منذ سنوات للعلن !!

انت الان تتابع خبر هل فعلاً سمير صبري لم يتزوج من بريطانية ؟؟ .. صورة مُسربة فضحت السر المدفون والمخفي منذ سنوات للعلن !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/20 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

لم تستحوذ قضية زواج الفنان سمير صبري على اهتمام محبيه أثناء حياته، بقدر ما شغلتهم وأصابتهم بالحيرة والدهشة بعد رحيله، في ظل الأخبار المتضاربة والروايات المتناقضة.

سمير صبري الذي رحل عن عالمنا قبل أسبوع واحد، ظل لسنوات طويلة يتكتم على تفاصيل حياته الخاصة، وظهر في لقاءات تلفزيونية عدة وهو يرفض الحديث عن تلك الأمور.

أكد أنه تزوج من سيدة بريطانبة ولديه ابن، ذلك الابن الذي لم يظهر للعلن طيلة السنوات الماضية ولم يعرف أحد بهويته أو من يكون هذا الشخص، وهو ما كشفته الصورة أعلاه التي ظهر فيها مع زوجته، والتي توضح أن الراحل كان متزوج، وليس كما يدعي البعض عكس ذلك.

وقال سمير صبري: "الحب في حياتي بدأ في الإسكندرية، وأنا في سن صغير جدًا، فالمجتمع السكندري في تلك الفترة، كان مليئًا بالجاليات الأجنبية وكل يوم سبت كانت هناك حفلة في النادي الأرميني، أو النادي اليوناني أو الإيطالي".

وأضاف سمير صبري: أما الحب الكبير، فكان عندما كنت في السنة الأولى من كلية الآداب، حيث رشحني أستاذي الإنجليزي، للتدريس في مدرسة EGC، وهي مدرسة للبنات، ذهبت للمدرسة، وقابلت السيدة خلف الله، ناظرة المدرسة، وهي سيدة صارمة، تجمع بين زوزو حمدي الحكيم ونجمة إبراهيم في شخصيتها.