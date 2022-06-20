شاهد .. فتاة تتعرض للتعذيب يومياً على يد زوجة أبيها.. لكن بعد سنوات حدث الانتقام الصادم .. ما حدث لا يتوقعة عقل بشر !! (فيديو)

انت الان تتابع خبر فتاة تتعرض للتعذيب يومياً على يد زوجة أبيها.. لكن بعد سنوات حدث الانتقام الصادم .. ما حدث لا يتوقعة عقل بشر !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/20 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

روى الشاب سلمان صالح، عبر قناته على يوتيوب، قصة امرأة، كانت تعامل ابنة زوجها بكل قسوة وإهانة جسدية ونفسية، ولكن مع مرور الأحداث والسنوات، وقع للأسرة حادث، تُوفي على إثره ولديها، وأصبحت مشلولة، وحدث فجأة شيئًا لم تتكن تتوقعه وهي ترقد على سرير المرض داخل المستشفى.

وذكر الراوي تفاصيل قصة هذه المرأة التي تزوجت في البداية رجلًا دخله دون المتوسط، إلا أنها لم تستطع العيش معه بسبب ضيق ذات يده، ومع تكرار الشكوى والتذمر، طلقها، وذهبت لبيت أهلها دون زواج سنتين.

زوج معدد

وأضاف: بعدها تقدم لها رجلًا معدد إلا أنه لم ينجب، ووافقت فقط لأنه يملك أموالًا، مشيرًا إلى أن زوجته الأولى خيرته بين نفسها وهذه الزيجة الجديدة، فطلقها واختار المرأة الجديدة، التي أنجبت له بعد ذلك ابنًا وابنة.

وأوضح الراوي، أن المرأة تفاجأت بعد سنوات، أن زوجها متزوج من أخرى سرًا، وأن لديه ابنة في عمر ابنتها، وبالضغط عليه، طلّق زوجته السرية حتى يحافظ على بيته.

جمال فاتن

ولفت الراوي إلى أن طليقته، تزوجت فيما بعد، وأتت ابنته للعيش مع والدها وزوجته في نفس المنزل، ففوجئت المرأة بشدة جمال الفتاة، ما أثار الغيرة في قلبها خاصة عندما قال عنها والدها "إنها تشبه أمها".

وواصل: أصبحت زوجة أبيها تعاملها بقسوة، وتفرق بينها وبين أولادها في المعاملة، حيث تعطيهما وتحرمها، تحسن إليهما وتسيء معاملتها، وإذا طلبت شيئًا تمنعه عنها، وتطلب منها أن تقوم بالأعمال المنزلية وتقول لها "أنتي خادمة"، في حين تعاملها على أفضل ما يكون أمام والدها، والبنت لا تشكو شيئًا أبدًا.

حادث سير

وكشف الراوي عن حادث سير وقع للأسرة انقلب بعده كل شيء رأسًا على عقب، حيث استيقظت المرأة إثر الحادث لتجد نفسها في المستشفى، ولا تستطيع أن تحرك أيًا من أعضاء جسدها باستثناء رقبتها فقط، وعلمت من أهلها بإصابتها بالشلل الكامل وتوفي أبنائها في الحادث وزوجها دخل في حالة غيبوبة. وأكمل: تفاجأت المرأة بابنة زوجها تدخل عليها وتحتضنها وقامت على خدمتها داخل المستشفى مدة شهرين، وفي المنزل بعد أن كتبوا لها الخروج.

شرط للزواج

واختتم الراوي: إن الفتاة قامت على خدمة زوجة والدها المشلولة، حتى قضاء الحاجة، كانت تقوم به "دون تأفف"، كما أنها اشترطت على أبيها أن من يرغب في الزواج منها عليه أن يوافق أن يسكن معهما في ذات المنزل حتى تستطيع خدمة زوجة أبيها المشلولة مدى حياتها.