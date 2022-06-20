شاهد .. شاب صيني تعرف على فتاة شديدة الجمال.. لكن عندما تركته صدم الكل بما فعله معها !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر شاب صيني تعرف على فتاة شديدة الجمال.. لكن عندما تركته صدم الكل بما فعله معها !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/20 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

تعرف شاب من شنغهاي بالصين على فتاة فأعجب بها وبعد فترة تركته فأرسل لها ملف إكسل فيه قوائم كاملة للمبالغ التي صرفها عليها.

وظهر في الأكسل قوائم كاملة للمبالغ التي صرفها عليها، المكان والتاريخ اليوم والشيء الذي اشتراه حتى كأس الماء حسبه، حيث كان يدون كل شيء مسبقاً.

ويشار إلى أن مجموع المبالغ التي يطلبها 60147.025 يوان = 33,600 ريال و 79 هللة.