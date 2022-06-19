شاهد .. مين أكتر واحد نفسك تتجوزيه ؟ نجمة ذا فويس نداء شرارة تجيب وبكل جرأة .. لن تصدقوا ماذا قالت ؟؟

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/19 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة نداء شرارة، صاحبة لقب أحلى صوت في برنامج ذا فويس في موسمه الثالث عام 2015 عن مواصفات زوجها المستقلبي.

وقالت خلال حوارها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي قدمته الإعلاميتين هبة الأباصيري وإيمان عز الدين عبر قناة "CBC"، إنه يجب أن يكون إنسانًا محترمًا وخلوقًا و"حد لطيف" وكذلك أن يكون ملمًا بالفن ولديه نظرة فنية ويمكن أن يتزوج فنانة. تابعت: "زوجي المستقبلي لو قال لي سيبي الغناء، هرفض، وبيجيلي عرسان كتير على السوشيال ميديا، بس برفض وبقول لسه بدري"، مضيفة: "أتمنى رجل وسند بمعنى الكلمة لأن الوسط الفني مش سهل وكله سفر وتعب، لازم حد يبقى معايا". استكملت نداء شرارة: لا أقبل الزواج من ملحن أو موزع أو أي شخص من الوسط الفني، لأنه هيكون مشغول وأنا مشغولة، وبالتالي لازم حد يشيل عن التاني، بحسب قولها.