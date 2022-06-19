أخبار اليمن : مجلس النواب يناقش حساباته الختامية للعام 2020

مجلس النواب يناقش حساباته الختامية للعام 2020

واصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال فترته الثانية من الدورة الأولى لدوري الانعقاد السنوي الـ 17 برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام صالح هشول زابية.

وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة، وأمين عام مجلس النواب الدكتور رشاد الرصاص والأمين العام المساعد عبد الرحمن المنصور والمختصين في دائرة الشؤون المالية بالمجلس، ناقش نواب الشعب الحساب الختامي للمجلس للعام المالي 20 20م.

وجاء مناقشة نواب الشعب للحساب الختامي للمجلس على ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية المتضمن نتائج التنفيذ الفعلي للحساب الختامي لموازنة المجلس للعام 2020م وما أسفر عنه من نتائج موضحة بالأرقام، وملاحظات وتوصيات توصلت إليها اللجنة.

وتطرق نواب الشعب إلى الحسابات الختامية لموازنات المجلس للأعوام2017 -2018-2019م .. مؤكدين في سياق نقاشاتهم أهمية تقديم الحسابات الختامية في موعدها الدستوري المحدد من كل عام.

من جانبه بين أمين عام مجلس النواب في إيضاحاته ورده على ملاحظات واستفسارات أعضاء المجلس، أن الأمانة العامة للمجلس، قدمت الحساب الختامي للعامين 2020م-2021م في موعدهما المحدد.

وأشار إلى التزام الأمانة العامة للمجلس بالملاحظات المطروحة من قبل هيئة رئاسة وأعضاء المجلس لما من شأنه الارتقاء بالأداء المالي بشأن الحسابات الختامية لمجلس النواب.

فيما أكد نوب الشعب في سياق نقاشاتهم أهمية موافاة اللجنة المالية بالوثائق المطلوبة من قبل الأمانة العامة فيما يتعلق بالحسابات الختامية لأعوام سابقة.

وشددوا على ضرورة تصحيح الأخطاء ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور إن وجدت وصولا إلى تحقيق الضبط المحاسبي.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد قد أرجأ مجلس النواب استكمال مناقشته للتقرير مع بقية الحسابات الختامية السابقة إلى جلسة مقبلة.

إلى ذلك أقر مجلس النواب إدراج تقرير نائب رئيس المجلس عبدالرحمن حسين الجماعي بشأن الحسابات الختامية للعام 20 20م وأعوام سابقة في جدول أعماله لهذه الفترة.

وكان المجلس قد استهل الجلسة بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل جلسات أعماله يوم غدٍ الأثنين بمشيئة الله تعالى.

