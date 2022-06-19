شاهد .. اشتهرت بجمالها البالغ ولون عينيها الغريب.. خمنوا هوية هذه الطفلة والذي كبرت وأصبحت من أشهر نجوم مصر !! (صور)

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/19 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

أعاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي تداول مجموعة صور لطفلة صغيرة بالغة الجمال وتلف الأنظار الأنظار بخفة دمها الواضحة، ليتبين أن هذه الفتاة هي الممثلة المصرية الراحلة ​زبيدة ثروت​ التي إشتهرت بجمالها الأخاذ ولون عيناها الأزرق الغريب، وبجدارتها بالتمثيل.



وولدت زبيدة أحمد ثروت وشقيقتها التوأم حكمت في عام 1940 ولها أيضاً شقيقها صلاح والتوأم علاء وكمال، والدتها حفيدة السلطان حسين كامل سلطان مصر، وخالها ابن الخديوي اسماعيل لكنها كانت تخشى من أن يعرف الأمر خاصة بعد ثورة عام 1952، وكان والدها ضابطاً في الجيش المصري وكان لا يرفض أن تعمل زبيدة في التمثيل، لكن جدها كان رافضاً للأمر وهددها بالحرمان من الميراث إذا أقبلت على التمثيل وهو ما دفعها لدراسة الحقوق وعملت محامية تحت التمرين إرضاء لجدها، إلا أن المكتب وقتها تحول لمعجبين نظراً لجمالها الشديد فقررت أن تنهي علاقتها بالمحاماة وحاولت إقناع جدها بأن تعمل في التمثيل.