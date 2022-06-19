شاهد .. شمس الكويتية تستنجد بالمملكة بسبب شاب سعودي.. لن تصدقوا ماذا فعل معها وصدم كل الخليجيين !

انت الان تتابع خبر شمس الكويتية تستنجد بالمملكة بسبب شاب سعودي.. لن تصدقوا ماذا فعل معها وصدم كل الخليجيين ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/19 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

فاجأت الفنانة الكويتية شمس الجمهور، بكشفها عن أغرب صفة أطلقها أحد متابعيها على نفسه، حتى تقبل الزواج منه، وعبرت عن إستنكارها وغضبها من كلامه هذا.



وقالت شمس الكويتية عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "اناس ياعالم ياهاكرز ياشرطة يامستشفيات امراض عقلية، حد يشيل عني هالصبي بكل مكان يطلعلي يقول ان هو الله وان هو خلقني ومتزوجني وجالس يراقب كل حياتي".



وأضافت: "شكله من لهجته هو من المملكة، فأرجو من جميع الي يقدرون يساعدوني من المملكة يشوفون حل فيه لأني مليت من سنين وانا اسويله بلوك مليون مرة".