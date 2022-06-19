شاهد .. نهلة سلامة تكشف بجرأة غير مبسوقة عن إسم الممثل الذي تمنت الزواج منه.. لن تصدق من يكون ؟!

انت الان تتابع خبر نهلة سلامة تكشف بجرأة غير مبسوقة عن إسم الممثل الذي تمنت الزواج منه.. لن تصدق من يكون ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/19 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

ولدت الفنانة المصرية نهلة سلامة، عام 1968 في القاهرة وتنتمي لعائلة فنية كما أن حياتها مليئة بالأحداث والأزمات والتصريحات الجريئة.

دخلت نهلة سلامة عالم التمثيل عن طريق الصدفة، وكانت بدايتها من على خشبة المسرح بمسرحيات "عالم كورة" و"للسيدات فقط"، و"بولوتيكا" واشتهرت في السينما بأدوار الإغراء وذلك خلال فترة التسعينيات.

وكانت قد أثارت ضجة في لقاء تلفزيوني لها اعترفت خلاله بعدد زيجاتها، حيث تزوجت 4 مرات إحداهم استمرت 48 ساعة فقط، وكان زوجها من خارج الوسط الفني وطلبت منه الطلاق في الصباحية بسبب منعها من الذهاب إلى المسرح وكانت وقتها ملتزمة بعقود وشروط جزائية معهم.

وفيما يخص زواجها من المخرج الراحل محمد خان قالت نهلة إنها لم تتزوج منه من أجل زيادة أعمالها الفنية، مؤكدة أنها كانت منبهرة بفنه، واستمر زواجهما حوالي 4 أشهر.

وأضافت: "أثناء تصوير أحد المشاهد الغرامية بيني وبين أحمد زكي، خرج محمد خان من موقع التصوير ورفض إخراج الفيلم، بسبب قبلة تجمع بيني وبين أحمد زكي".

وتحدثت أيضًا عن أحمد زكي ورغبته في الزواج منها، معلقة: "الزواج قسمة ونصيب، وكنت متزوجة أثناء تصوير مستر كاراتيه من محمد خان وهما أصدقاء، لو لم أتزوج من خان، كنت تزوجت أحمد زكي”.