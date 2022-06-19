شاهد .. لاميتا فرنجية تستعرض أنوثتها بفستان مفتوح من الأسفل أظهر المخفي أمام الملأ وبطريقة خادشة

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/19 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

نشرت عارضة الأزياء اللبنانية ​لاميتا فرنجية​ صورة جديدة لها عبر صفحتها الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي، استعرضت فيها انوثتها بفستان مثير ومكشوف عند الأكتاف والصدر حتى نهاية أحد الساقين، ما أظهر جمال جسدها، وذلك من آخر جلسة تصوير خضعت لها.



لاقت الصورة إنتشاراً بين المتابعين الذين شاركوها عبر صفحاتهم الخاصة وتفاعلوا معها.

واعتبر كثيرون أن هذه الاطلالة جريئة، بينما رأى البعض الآخر أن الفستان يليق بها إلى حد بعيد، خصوصاً انها تتمتع بقوام ممشوق لم يتأثر مع ولادة ابنيها، أو بأي ظروف أخرى.