شاهد .. ​ماهلاغا جابري ترفع ملابسها وتكشف كامل ساقيها بطريقة خادشة في شوارع دبي .. والكل مصدوم !!

انت الان تتابع خبر ​ماهلاغا جابري ترفع ملابسها وتكشف كامل ساقيها بطريقة خادشة في شوارع دبي .. والكل مصدوم !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/19 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، شاركت عارضة الأزياء الإيرانية ​ماهلاغا جابري صور جديدة لها، ظهرت بها بإطلالة جريئة ومكشوفة أثناء استمتاعها في رحلتها إلى متحف المستقبل في دبي، وعلقت: قد لا نعيش لمئات السنين، لكن منتجات إبداعنا يمكن أن تترك إرثًا طويلاً بعد رحيلنا.. متحف المستقبل، ما شاء الله، يا لها من تجربة لا تصدق، متوجهة بالشكر لكل من ساعدها في زيارة هذا المعلم السياحي.

وارتدت ماهلاغا في الصور فستانا طويلا باللون الأبيض مع فتحة وصلت أعلى الساق مستعرضة مفاتنها وهي تجلس على أدراج ساحة المتحف في دبي، وتركت شعرها منسدلا، وتزينت بمكياج ناعم زاد من سحر اطلالتها.

كما نشرت صورا أخرى من الفندق الذي كانت تقيم فيه في دبي، مرتدية ذات الفستان الأبيض، لكن هذه المرة كانت تقف على شرفة الفندق، وبصورة أخرى وهي تتناول الطعام الفاخر.

وتعرضت ماهلاغا للانتقادات الحادة من قبل بعض المتابعين الذين اعتبروا ان اطلالتها جريئة وخادشة للحياء وخاصة انها تتواجد في بلد خليجي محافظ، بينما اعتبر البعض الاخر ان الصورة عادية جدا والفستان محتشم نوعاً ما على عكس اطلالاتها التي تنشرها في العادة.

وبالتزامن مع عيد ميلادها الـ 33، نشرت عارضة الأزياء الإيرانية ​مجموعة صور عبر الانستغرام مرتدية فستاناً طويلا وضيقا باللون الفضي، وبأكمام طويلة، وشاركت المتابعين البعض من المعلومات الشخصية التي تتعلق بطبيعتها وبحياتها الخاصة، مشيرة انها جريئة للغاية، وفضولية وإبداعية باستمرار، وحيوية ونشطة بدنياً وعقلياً وفكرياً، لكنها انطوائية رغم انها تستمتع بالخروج، كما أكدت أنها شريكة مخلصة وصديقة وفية، وصادقة بتعاملها.

هذا وكانت ماهلاغا جابري قد أثارت الجدل مؤخرا في بعض الصور التي نشرتها وهي ترتدي البيكيني، واضعة الحجاب على وجهها، حيث اعتبر عدد كبير من المتابعين أنها تسيء إلى الحجاب وحرمته، لافتين إلا أنه كان بإمكانها عدم استخدامه نهائيا.