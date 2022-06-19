شاهد .. ياسمين صبري تصدم طليقها أبو هشيمة وكل الوسط الفني بما فعلته على الطبيعة !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر ياسمين صبري تصدم طليقها أبو هشيمة وكل الوسط الفني بما فعلته على الطبيعة !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/19 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

شاركت الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ الجمهور صورة جديدة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.



وبالتفاصيل أطلت ياسمين من إحدى الحدائق وظهرت بثياب رياضية أبرزت نحافتها وجمال جسدها، أما من الناحية الجمالية، فردت ياسمين صبري شعرها بالكامل إلى الأعلى، وظهرت من دوم ماكياج ما أبرز نعومة ونضارة بشرتها.



لاقت الصورة رواجاً بين المتابعين الذين شاركوها عبر صفحاتهم الخاصة وتفاعلوا معهال معبرين عن إعجابهم بجمالها كما وكتبوا عبارات أثنوا من خلالها على رشاقة ياسمين وإهتمامها الدائم بجمالها .



وتعتبر ياسمين من الممثلات الناشطات بمواقع التواصل الإجتماعي حيث تشارك الجمهور بيومياتها بشكل يومي.