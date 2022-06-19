شاهد .. تطلقتي ليه يا نورا؟ الفنانة أجابت بدون خجل وفضحت سلوك زوجها الصادم في ليلة الدخلة.. لن تتخيلوا ماذا فعل ؟

انت الان تتابع خبر تطلقتي ليه يا نورا؟ الفنانة أجابت بدون خجل وفضحت سلوك زوجها الصادم في ليلة الدخلة.. لن تتخيلوا ماذا فعل ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/19 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

أحتفلت الفنانة نورا بعيد ميلادها ، حيث تعد واحدة من جميلات السينما المصرية ، وقد قدمت عددا من الاعمال الفنية الهامة خلال مشوارها الفني.

نورا أسمها الحقيقي علوية مصطفى محمد قدري، ولدت في مدينة القاهرة في عام 1956، وحصلت على درجة البكالوريوس من كلية التجارة.

شاركت الفنانة نورا في بطولة العديد من الأفلام السينمائية منذ حقبة السبعينات، منها هذا أحبه وهذا أريده، الشياطين، المحفظة معايا، عنتر شايل سيفه، غاوي مشاكل ، بالإضافة الي فيلم العار ، والذى قدمت فيه واحدة من أبرز أدوارها “ روقة ”.

مشوار نورا الفني :

خطوات نورا الاولي فى عالم الفن كانت من خلال التليفزيون فى مرحلة الطفولة مع شقيقتها بوسى فى برنامجى ماما سميحة وبابا شارو.

بدأت نورا مشوارها فى مجال التمثيل مرحلة الطفولة من خلال مشاركتها فى فيلم "وفاء للابد" عام 1962 وبعدها بعامين شاركت في فيلم "لوكاندة الفردوس" ، وفي عام 1965 قدمت أيضاً دوراً في فيلم "الإعتراف" وفيلم "الليالي الطويلة".

بدأت نورا مرحلة النجومية عام 1972 من خلال فيلمها "بيت من الرمال" وبعدها بثلاث سنوات شاركت هاني شاكر بطولة فيلم "هذا أحبه وهذا أريده" وفي العام نفسه قدمت فيلم "يارب توبة" و"مضى قطار العمر" وشاركت في بطولة فيلم "عندما يسقط الجسد" و"كان وكان وكان" و"هكذا الأيام" و"الحب في طريق مسدود" والشياطين" و"المليونيرة النشالة" والمحفظة معايا" و"شقة وعروسة يارب" و"الندم" و"حياتي عذاب".

تزوجت الفنانة نورا عدة مرات واحدة منهم من رجل أعمال شهير ، كما تزوجت من الفنان الراحل حاتم ذو الفقار ، لكنها وبحسب إحدى الروايات اكتشفت قيام زوجها بتعاطي المخدرات في ليلة الدخلة عليها، فهربت وطلبت الطلاق منه.

اعتزال نورا :

اعتزلت الفنانة نوار التمثيل في عام 1996 وارتدت الحجاب ، وظلت حتي الأن متمسكة بالقرار ، و امتنعت عن الاحاديث التليفزيونية والصحفية ، وأقتصر ظهورها في الصور التى يتم التقاطها لها فى المناسبات العامة أو العائلية .