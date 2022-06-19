شاهد .. سألوا نجلاء فتحي وفاتن حمامة عن سبب رفضهن العمل مع عادل إمام فكشفن السر الخطير والمخفي منذ سنوات طويلة !

انت الان تتابع خبر سألوا نجلاء فتحي وفاتن حمامة عن سبب رفضهن العمل مع عادل إمام فكشفن السر الخطير والمخفي منذ سنوات طويلة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/19 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

شارك عادل إمام معظم نجمات السينما بطولة العديد من الأفلام، حيث عمل مع سعاد حسنى ,مديحة كامل، ونبيلة عبيد وغيرهن الكثيرات ولكن لم تجمعه أي أعمال فنية بسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة والنجمة الجميلة نجلاء فتحي.

وأعلنت من قبل الراحلة فاتن حمامة أنها لا تفضل العمل مع الزعيم لأنه نجم كبير، وإذا تعاونت معه فى عمل واحد سيقول الجمهور فيلم عادل إمام وليس فاتن حمامة، وسيتم إغفال اسمها بسبب نجوميه الزعيم الطاغية، وذلك برغم العلاقات الإنسانية التى كانت تجمع بينهما.

قبل وفاتها حرص “إمام” على السؤال عليها باستمرار، والاتصال بها بصفة مستمرة ‏للاطمئنان على صحتها، لكن المفارقة أنه بعد وفاتها رفض قبول الجائزة التي حملت ‏اسمها من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حسبما أكد الناقد الفني طارق الشناوي،

وفى فترة من الفترات انطلقت بعض المعلومات التي تشير إلى أن الفنانة نجلاء فتحى ترفض العمل مع عادل إمام وتراه مجرد ظاهرة أو موضة اجتاحت السينما وسوف تنتهى، وتزايدت هذه الأقاويل خاصة بعد رفض نجلاء فتحى بطولة فيلم " عصابة حمادة وتوتو" حيث كانت مرشحة للبطولة قبل الفنانة الكبيرة لبلبة التي شاركت الزعيم عادل إمام العديد من الأعمال الفنية. وبعد تزايد هذه الشائعات ردت الفنانة الجميلة نجلاء فتحى لتنفى كل ما قيل عن أنها تتخذ موقفاً ضد الزعيم عادل إمام.

وقالت نجلاء فتحى وقتها في تصريحات صحفية : "بالفعل عرض على فيلم عصابة حمادة وتوتو ، ولكن عندما قرأت السيناريو لم أجد فيه جديداً فاعتذرت عن بطولة الفيلم"

وأوضحت النجمة الجميلة قائلة : "كان رفضى للسيناريو المعروض على وليس لعادل إمام أو للتمثيل معه" وأكدت نجلاء فتحى أنها على استعداد للتعاون مع عادل إمام في أى فيلم بشرط أن يتوافر للفيلم سيناريو جيد وليس سطحياً أو مكرراً.

ولكن مرت السنوات ولم يجمع نجلاء فتحى والزعيم عادل إمام إمام أي أعمال فنية حتى اعتزالها وابتعادها عن الأضواء.

وتصدر اسم الممثل المصري عادل امام والفنانة المصري نجلاء فتحي الترند في الساعات الماضية، بعد انتشار تسجيلات صوتية منسوبة للفنانة المصرية كانت تهاجم فيها الفنان عادل إمام.

ونشر الصحافي المصري خالد فرج، مقطعا صوتيا يتضمن تصريحات للفنانة نجلاء فتحي، وصفت فيها الفنان عادل امام بأنه «محارب للدين ومنافق للحكام على مر تاريخه، ويحرّض المجتمع على قبول الظلم والخضوع له»، بحسب قولها.

وتداولت وسائل إعلام مصرية خطابًا منسوبا للمحامي بالنقض أيمن محفوظ، وهو عبارة عن إنذار رسمي إلى نقيب المهن التمثيلية في مصر الدكتور أشرف زكي، طلب فيه فتح تحقيق وموسع بعد التصريحات التي أدلت بها الفنانة نجلاء فتحي عن الفنان عادل إمام.

وبحسب ما ورد في الإنذار، فقد اعتبر أيمن محفوظ، ان الفنانة نجلاء فتحي اتهمت عادل امام بأنه يدعو الى الإلحاد، فضلاً عن تحريضه على التطبيع مع الكيان الصهيوني.