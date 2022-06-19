شاهد .. لن تصدقوا من هو حفيد الفنان محمود شكوكو.. أفضل ممثل أكشن حالياً في السينما المصرية.. والمفاجأة بهويته !! (صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدقوا من هو حفيد الفنان محمود شكوكو.. أفضل ممثل أكشن حالياً في السينما المصرية.. والمفاجأة بهويته !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/19 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

من منا لا يتذكر الفنان والمونولوجيست الشهير محمود شكوكو الذي رحل عن عالمنا عام 1985 وقد قدم للفن أعمال كثيرة وأضاف لمساته الخاصة على المسرح وفن المونولوج بالإضافة إلى اعتباره مؤسساً لمسرح العرائس في مصر. والذي ترك مهنته الاصلية وتفرغ بالكامل للفن وقام بالمشاركة بأعمال فنية متنوعة تجاوزت الـ100 عمل.

ومن ضمن الإرث الذي تركه الفنان محمود شكوكو، وبرز في العقد الأخير عدة أسماء لنجوم مصريين لمعوا على ساحة التمثيل وهم حفيديه النجم أمير كرارة و أخيه الممثل الصاعد أحمد كرارة، حيث وامير كرارة يعتبر من أفضل ممثلي الأكشن في السينماء، بحسب رأي الجمهور، بالإضافة أيضاً إلى حفيد خلف الكاميرا يدعى رامي كرارة وشقيقتهم نسرين كرارة.

حيث إن شكوكو يعد بمثابة جد لأمير وأخوته وهذا ما كشفه الأخير في عدة لقاءات، حيث قال أن محمود شكوكو خال جدته. ويفتخر دائمًا كونه حفيدًا للعبقري الموهوب بالفطرة، وأكد أمير كرارة أن المسيرة الفنية لشكوكو، عَلمته كثيرا، وأضافت إليه كفنان، على الرغم من وفاة جده وهو في سن صغيرة.

الجدير ذكره أن الفنان أمير كرارة شارك في دراما رمضان الفائت، في مسلسل العائدون" والذي كان من أفضل المسلسلات بحسب رأي الجمهور، حيث لاقى الكثير من الاشادات بعد عرض جميع حلقاته.