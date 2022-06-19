شاهد .. تعرف على ثروة الفنان الكوميدي الكبير محمد هنيدي التي أخفاها من عيون الحاسدين.. الرقم صادم ولا يتوقعة عقل !

انت الان تتابع خبر تعرف على ثروة الفنان الكوميدي الكبير محمد هنيدي التي أخفاها من عيون الحاسدين.. الرقم صادم ولا يتوقعة عقل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/19 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)

احتل الفنان المصري محمد هنيدي، مكانة كبيرة في قلوب محبيه بسبب شهرته الواسعة واحترامه وتواضعه، وهو من مواليد 1965 ويبلغ من العمر 55 عامًا.

اكتشفه المخرج الراحل يوسف شاهين، بإعطائه دورًا صغيرًا ثم حقق نجاخًا ملحوظًا في فيلم “اسماعيلية رايح جاي”، لتأتي الانطلاقة الحقيقية بفيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”.

يعتبر هنيدي، من الفنانين المجتهدين وله أسلوب فريد في تقديم الكوميديا، وتبلغ ثروته 45 مليون جنيهًا إلا أنه لا يزال محتفظًا بتواضعه وبساطته.

يذكر أن آخر أعمال هنيدي فيلم “الانس والنمس”، ويشارك في بطولته صابرين، وعمرو عبدالجليل، وبيومي فؤاد، ومحمود حافظ، وسليمان عيد، وعارفة عبدالرسول، وآخرون، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.