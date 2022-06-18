شاهد .. زوجة مصرية تنتحر مع أطفالها الثلاثة.. وتترك لزوجها رسالة جعلته يفقد عقله ويجن جنونه !! (تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر زوجة مصرية تنتحر مع أطفالها الثلاثة.. وتترك لزوجها رسالة جعلته يفقد عقله ويجن جنونه !! (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/19 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

أقدمت ربة منزل مصرية، على الانتحار، وذلك بإلقاء نفسها وأولادها الثلاثة في ترعة الإبراهيمية بمركز سمالوط في محافظة المنيا.

وعن دافع فعلتها، أشارت إحدى أقارب ربة المنزل المنتحرة، إلى تراكمات وضغوط عائلية تعرضت لها قبل واقعة انتحارها.

وأوضحت، أنها كانت كثيرة الخلافات مع زوجها، وأن مشاكلهما لا تنتهي، وكانت تذهب إلى بيت والدها باستمرار، ولكن أهلها يعيدوها إليه في كل مرة.

ولفتت إلى أن ربة المنزل المنتحرة، تركت ورقة لزوجها، تخبره فيها أنه لن يراها مجددًا، ولا حتى أولاده.

وأضافت قريبة المنتحرة: "غادرت المنزل ظهرًا، وعندما استيقظ زوجها من قيلولته لم يجدها".