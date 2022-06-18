شاهد .. هل توقعتم كم فارق العمر بين مالك قنوات طيور الجنة خالد مقداد وزوجته مروة حماد ؟؟ ستنصدم حتماً من الإجابة !!

انت الان تتابع خبر هل توقعتم كم فارق العمر بين مالك قنوات طيور الجنة خالد مقداد وزوجته مروة حماد ؟؟ ستنصدم حتماً من الإجابة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/18 الساعة 11:10 مساءً | (عمار النجار)

كشف نجم قناة ​طيور الجنة​ واليوتيوبر المعتصم بالله مقداد المعروف بـ عصومي​ عن فارق العمر بين والديه ​خالد مقداد​ ومروة حماد.

وقال إن الفارق هو 9 سنوات تقريبا وفقا لما قاله في مقطع صوتي انتشر على يوتيوب، وأجاب عن سؤال اذا كان سيحضّر عرسا كبيرا حينما يتزوج، ليقول ان هذا الأمر بالنسبة اليه من الأمور الثانوية، لكن يتفهّم ان الفتيات يفضّلن ذلك.

وعلى صعيد آخر نشر نجم قناة "​طيور الجنة​" واليوتيوبر ​الوليد مقداد​ فيديو له برفقة زوجته ​نور غسان​ على قناتهما الخاصة على يوتيوب، ووثّق من خلالها الوليد رحلتهما الى أحد جبال تركيا التي يغطيها الثلج، اذ استمتعا هناك بنشاطات ترفيهية.

واللافت هو ان نور غسان تعدّ هذه المرة الأولى لها التى ترى فيها الثلج أمامها، حسب ما كشف زوجها، وفي إحدى اللقطات ظهرا وهما أمام المدفئة مشيرين الى شدّة برودة الطقس عندهما.