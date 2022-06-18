شاهد .. نور الشريف أدمن إيه يا بنت ؟! بوسي كشفت سرّ الزوج المخفي لسنوات بكلِّ جرأة ودون خجل !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر نور الشريف أدمن إيه يا بنت ؟! بوسي كشفت سرّ الزوج المخفي لسنوات بكلِّ جرأة ودون خجل !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/18 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)

هو محمد جابر محمد عبد الله المعروف باسم نور الشريف والمولود يوم 28 أبريل 1946 ، ممثل، ومنتج، ومخرج مصري.

يُعتير نور الشريف واحدًا من أبرز المُمثلين في تاريخ السينما المصرية الحديثة، وأهم من جسد الشخصيَّة المصريَّة بِكُل أشكالها الاجتماعيَّة على شاشة السينما.

ما الذي أدمنه نور الشريف؟ كانت قد تطرقت بوسي زوجة الفنان القدير نور الشريف إلى قصة إدمانه خلال تواجده في لبنان في فترة من الفترات.

وأكدّت الزوجة أن إدمانه لم يكن إدمانا بالمعنى المعروف، ولكنه كان يتعاطى بعض الحبوب كبقية الشباب في هذه الفترة، ولكنها كانت تجعله يقوم ببعض التصرفات غير المسؤولة.

وبيّنت بوسي أن هذا الأمر قام به في فترة الخطوبة، وكان يتسبب في غضبها من بعض تصرفاته، مثل السفر المفاجئ للتصوير دون إخبارها.

واستدركت بوسي مؤكّدةً أنه قرر أن يبتعد عن هذه الحبوب لاستعادة مكانته مرة أخرى، وهو ما قام به بالفعل دون الذهاب لأي طبيب، وهو ما يؤكد أن الأمر لم يكن إدماناً للمخدرا